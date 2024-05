Polizei Aachen

POL-AC: Falsche Telekommitarbeiter stehlen wertvollen Schmuck aus Wohnung

Aachen (ots)

Eine ältere Frau ist Opfer eines Betrugs geworden. Unter einem Vorwand gelangen zwei Unbekannte am Mittwoch (29.5.24) in ihre Wohnung und stahlen Schmuck.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden Männer gegen 11.20 Uhr an der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus an der Lütticher Straße geklingelt. Unter dem Vorwand, sie müssten die Telefonleitungen kontrollieren, gelangten sie in die Wohnung der 88-Jährigen. Dort verwickelten sie die Frau in ein Gespräch und lenkten sie so geschickt ab. Als die Männer nach ein paar Minuten weg waren, bemerkte die Frau, dass die Unbekannten Schmuck im Wert von mehreren 1000 Euro gestohlen hatten.

Die Männer sollen recht groß sein (1,80 und 1,90 m), haben beide kurze Haare und waren gepflegt gekleidet.

Wenn Sie am Mittwochmittag verdächtige Beobachtungen in Bezug auf Fahrzeuge oder Personen gemacht haben, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Kripo bei der Aachener Polizei: tagsüber unter 0241-9577 31301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.

Die Polizei Aachen rät:

Immer wieder gelingt es Unbekannten, unter einem Vorwand Wohnungen zu betreten und dort wertvolle Dinge oder Geld zu stehlen. Sie geben sich beispielsweise als Handwerker oder - wie in diesem Fall - als Telekommitarbeiter aus.

Sprechen Sie unbedingt mit Ihren älteren Verwandten, Bekannten und/ oder Freunden über diese Betrugsmethode. Lassen Sie keine fremden Menschen in die Wohnung oder das Haus, sondern nur diejenigen, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung angekündigt wurden. Bitten Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie nicht alleine sind und eine Vertrauensperson dabei ist. Verweigern Sie beim geringsten Zweifel den Zutritt und informieren Sie schnellstmöglich die Polizei unter der Notrufnummer 110. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell