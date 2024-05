Polizei Aachen

POL-AC: Jugendliche Sprayer dingfest gemacht

Aachen (ots)

Im wahrsten Sinne des Wortes "zu bunt" trieben es zwei Jugendliche aus Aachen, als sie am frühen Donnerstagmorgen (30.05.2024) beim Aufbringen eines Graffitis erwischt wurden. Einem aufmerksamen Fahrzeugführer fielen die Beiden gegen 00:30 Uhr in der Rombachstraße in Brand auf. Der Zeuge informierte die Polizei, die recht zügig vor Ort erschien.

Zwar versuchten die zwei selbsternannten Sprayer noch vor den Beamten zu fliehen, sie konnten aber schon nach wenigen Metern gestellt werden: nicht jeder Künstler ist eben sportlich...

Letztlich fanden sich drei frische, mehrere Meter große Graffitis an Hauswänden und die entsprechenden Farbdosen bei den Jugendlichen. Diese wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Neben einem Strafverfahren dürften noch diverse Reinigungskosten auf sie zukommen. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell