Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Aachen (ots)

Ein elf Jahre alter Junge und sein 12jähriger Freund wurden am Dienstag (28.05.2024) auf dem Amsterdamer Ring von einem Pkw erfasst. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollten die beiden Kinder den Amsterdamer Ring an der Hanbrucher Straße, trotz einer Rotlicht zeigenden Ampel, überqueren. Eine 57jährige Fahrzeugführerin aus Herzogenrath, die in Richtung Vaalser Straße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Beiden.

Der Elfjährige wurde bei dem Zusammenstoß nur leichtverletzt. Sein Begleiter musste mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Schaden, den die Polizei auf etwa 500 Euro schätzt. Der Wagen blieb fahrbereit.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Amsterdamer Ring gesperrt - es kam zu Stauungen. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell