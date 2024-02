POL-BI: Zwei Frauen tricksen Seniorin aus

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21.02.2024, brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft in der Hauptstraße, in Höhe der Wikingerstraße, ein und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 04:30 Uhr warf der Einbrecher die Glaseingangstür mit einem Stein ein. Anschließend entwendete er Schmuck aus dem Verkaufsraum. Mit seiner Beute flüchtete er dann in ...

