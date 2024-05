Polizei Aachen

POL-AC: Radfahrer verstirbt nach Sturz

Aachen (ots)

Nach einem Alleinunfall auf dem Berliner Ring ist ein 61-jähriger Radfahrer an den Folgen des Sturzes im Krankenhaus verstorben. Der Mann war gestern Abend (27.05.2024) gegen 21.20 Uhr auf dem Radweg auf dem Berliner Ring unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und zu Fall kam. Mehrere Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten den Notarzt. Der 61-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Möglicherweise hatte der Mann einen Ampelmast mit dem Lenker touchiert und dadurch das Gleichgewicht verloren. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell