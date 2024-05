Polizei Aachen

POL-AC: KORREKTUR DES DATUMS: Fahrzeug stößt mit Bus zusammen - fünf Menschen verletzt

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Bus sind am Samstagnachmittag (25.5.24) fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Linienbus kurz vor 17 Uhr auf der Zollernstraße Richtung Oppenhoffallee unterwegs. Ein Autofahrer befuhr mit seinem Wagen zur selben Zeit die Bachstraße und wollte nach links in die Zollernstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Bus. Es kam zum Zusammenstoß. Vier Menschen in dem Bus wurden leicht verletzt, der Autofahrer schwer. Der 69-Jährige aus Essen wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfallbereich war bis kurz nach 19 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell