Polizei Aachen

POL-AC: Zahlreiche PKW-Aufbrüche in Eschweiler - Polizei bittet um Mithilfe

Eschweiler (ots)

Unbekannte Täter haben mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Eisenbahnstraße aufgebrochen. Der Tatzeitraum: vermutlich die Nacht von Donnerstag (23.5.24) auf Freitag (24.5.24). Bislang sind der Polizei Aachen sechs Aufbrüche gemeldet worden. In allen Fällen wurden die Seitenscheiben der Autos eingeschlagen. Ob und was gestohlen wurde, ist noch nicht vollständig geklärt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer in der Nacht vom 23. auf den 24.5.24 etwas Verdächtiges im Bereich des Parkplatzes am Bahnhof in Eschweiler beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241-9577 33301 oder 0241-9577 34210 in Verbindung zu setzen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell