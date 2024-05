Polizei Aachen

POL-AC: Erneut Luft aus Pkw-Reifen abgelassen

Aachen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag, 24.05. auf Samstag, 25.05. wurde erneut an verschiedenen Orten im Aachener Stadtgebiet an einer Vielzahl von Fahrzeugen die Luft aus den Fahrzeugreifen abgelassen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Verursacher an den betroffenen Fahrzeugen entsprechende Hinweiszettel angebracht. Fahrzeugführer sollten jedoch vor Fahrtantritt sicherheitshalber den Reifenluftdruck ihres Fahrzeugs kontrollieren.

Über die genaue Anzahl der betroffenen Örtlichkeiten und Fahrzeuge können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Für Rückfragen steht die Pressestelle der Polizei Aachen ab Montagmorgen zur Verfügung.

