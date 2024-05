POL-PPRP: Taser-Einsatz

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Dienstag (07.06.2024) wurden wieder mehrere Fahrzeuge im Stadtgebiet aufgebrochen. Aus einem in der Benckiserstraße abgestellten Hyunai ix20 und einem in der Maudacher Straße am Bahnhof in Mundenheim abgestellten Ford Transit wurde nichts entwendet. Aus einem in der Saarlandstraße in Höhe der Rottstraße abgestellten, roten BMW 3er wurden das Radio und eine Werkzeugkiste ...

mehr