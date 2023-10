POL-OE: Unfallflucht mit Personenschaden

Lennestadt (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 01.10.2023 gegen 14:45 Uhr im Bereich der Olper Straße (L715) in Lennestadt. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Attendorn die oben genannte Straße in Fahrtrichtung Bilstein. In Höhe der Einmündung Unter den Klippen verlor der Kradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Er wurde in ein nahegelegenes ...

mehr