Polizei Aachen

POL-AC: Pkw angezündet - Zeugen gesucht

Würselen (ots)

Unbekannte haben gestern Abend (28.05.24) gegen 23.15 Uhr einen Pkw in der Neusener Straße angezündet. Der Wagen stand in einer Hauseinfahrt. Die Eigentümerin selbst bemerkte den Brand und konnte das Feuer mit einem Schlauch löschen. Der Wagen wurde dennoch an der Karosserie und dem Reifen beschädigt. Die Kripo ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31101 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell