POL-AC: Unbekannte werfen Steine und zünden Pyrotechnik

Aachen (ots) - Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend (29.5.24) den Kiosk in der Hüttenstraße überfallen. Sie verletzten den Geschäftsinhaber und flüchteten mit Geld aus der Kasse. Die beiden vermummten Personen hatten nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 22 Uhr die Räume betreten. Der Geschäftsinhaber stellte sich ihnen in den Weg. Es kam zum Gerangel, in ...

mehr