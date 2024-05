Polizei Aachen

POL-AC: Raub mit Schusswaffe - Kioskbesitzer verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Aachen (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend (29.5.24) den Kiosk in der Hüttenstraße überfallen. Sie verletzten den Geschäftsinhaber und flüchteten mit Geld aus der Kasse.

Die beiden vermummten Personen hatten nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 22 Uhr die Räume betreten. Der Geschäftsinhaber stellte sich ihnen in den Weg. Es kam zum Gerangel, in dessen Verlauf auch ein Schuss aus einer Gaspistole, die einer der beiden Täter dabei hatte, fiel. Ein Täter griff daraufhin in die Kasse und stahl einen vierstelligen Geldbetrag. Danach flüchteten beide über die Hüttenstraße in Richtung Bungert. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der Geschäftsinhaber - ein 61 Jahre alter Aachener - wurde bei dem Überfall verletzt und erlitt eine Atemwegsreizung. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubs aufgenommen und bittet um Mithilfe: Die Täter sind normal groß (etwa 1,70-1,75 m) und haben eine normale Figur. Zur Tatzeit trugen sie dunkle Trainingsanzüge, schwarze Schuhe, schwarze Sturmhauben und weiße Latexhandschuhe.

Die Jacke des einen Täters hat drei blaue Streifen von der Schulter bis zum Ellbogen, in Brusthöhe befinden sich rechts und links orangefarbene Embleme. Auf der Jacke des anderen Täters befindet sich auf der rechten Rückenseite (Höhe Schulter) ein weißes Emblem.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden: tagsüber unter 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell