Gangelt (ots) - Mittwochabend (13. September) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Kurz vor 21.30 Uhr fuhr eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw außerhalb der geschlossenen Ortschaft auf der Martin-May-Straße aus Richtung Franz-Savels-Straße kommend in Fahrtrichtung Johann-Conen-Straße. Die Frau erfasste mit ihrem Fahrzeug einen ...

mehr