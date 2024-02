POL-PDPS: Zweibrücken - Schüsse am "Kleinen Exe"

Polizeidirektion Pirmasens

Zeit: 26.02.2024, 14:51 Uhr

Ort: Zweibrücken, Bleicherstraße. SV: Von einem Zeugen wurde mitgeteilt, dass sich im Bereich der Bleicherstraße am "Kleinen Exe" vier unbekannte männliche Personen aufgehalten hätten, von denen jemand zwei Schüsse abgegeben hätte. Außerdem sei aus einer Entfernung von rund 100 Metern beobachtet worden, wie sich eine der Personen eine Kurzwaffe in den Gürtel am Rücken gesteckt habe. Die Personen hätten sich zu Fuß in Richtung Zentraler Omnibusbahnhof entfernt. Drei der jungen Männer (geschätztes Alter jeweils ca. 18 Jahre) seien grau, einer dunkel gekleidet gewesen. Eine der grau gekleideten Personen habe sich die Waffe in den Gürtel gesteckt. Durch die entsandten Funkstreifen wurden drei junge Männer am ZOB kontrolliert (alle grau gekleidet), bei denen keine Waffe aufgefunden wurde. Ob es sich um drei der vier gesuchten Personen handelte, konnte nicht geklärt werden. Die19, 15 und 15 Jahre alten Personen bestritten die Tat. Eine dunkel gekleidete männliche Person, die mit den drei Kontrollierten in Verbindung gebracht werden konnte, wurde nicht angetroffen. Nach Auskunft des Zeugen, der die Polizei verständigt hatte, dürfte anzunehmen sein, dass die Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben wurden. Verletzte Personen wurden der Polizei nicht gemeldet. |pizw

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Schussabgabe. |pizw

