POL-HF: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Herforder in Gewahrsam genommen

Herford (ots) - (um) Vermutlich in den vergangenen Tagen versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Waldspitze einzubrechen. Die Eigentümer des Hauses stellten bei Hausarbeiten die Beschädigungen am Kellerfenster fest. Die Einbrecher hinterließen Spuren, die am Tatort aufgenommen wurden. Deutliche Hebelmarken am Fensterrahmen zeigten, dass das stabile Fenster der Gewalteinwirkung standhielt. ...

