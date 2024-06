POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf der B42

Andernach (ots) - Andernach/ Verkehrsunfallflucht zum Nachteil der Stadt Andernach Am 21.06.2024 gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei Andernach eine Verkehrsunfallflucht in der Lohmannstraße in Andernach gemeldet. Der Mitteiler stellte eine Beschädigung an einem der dortigen Poller fest. Vermutlich fuhr der Verkehrsunfallverursacher beim Ausparken gegen diesen und ...

