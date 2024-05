Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täterin kann nach Handydiebstahl ermittelt werden

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 17.05.2024, 23:45 Uhr - 18.05.2024, 00:15 Uhr

In der Nacht von Freitag, den 17.05.2024 auf Samstag, den 18.05.2024, hielt sich eine 31jährige Frau aus Kreiensen in einer Spielhalle in der Hullerser Straße in Einbeck auf. In einem unbeobachteten Moment wurde ihr dabei von einer weiteren anwesenden Frau ihr Smartphone im Wert von über 500,- Euro entwendet. Da die Geschädigte ihr Handy orten konnte, wurde sie zum Wohnort der Beschuldigten geführt. Zunächst stritt diese gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten jedoch die Tat ab. Als die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für deren Wohnung erwirkt hatten, räumte sie letztendlich die Tat ein und gab das entwendete Handy wieder heraus. Gegen die 50jährige Einbeckerin wurde seitens der Polizei ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell