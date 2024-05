Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Person nutzt die Bahn ohne gültige Fahrkarte und masturbiert im Beisein der anderen Fahrgäste

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, 18.05.2024, 13:15 Uhr:

Eine 30-jährige männliche Person aus Freden nutzte am Samstag, den 18.05.2024, einen Zug der Firma METRONOM, um von Hannover in Richtung Göttingen zu fahren. Im Rahmen der Fahrkartenkontrolle wurde durch die Zugbegleiterin festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte ist. Darüber hinaus soll er während der Fahrt masturbiert haben. Dies sei durch mehrere Bahnfahrende festgestellt worden. Nach Meldung der Zugbegleiterin hielt der Zug in Kreiensen und die Person wurde durch die informierte Funkstreifenwagenbesatzungen der Polizeikommissariate Bad Gandersheim und Einbeck kontrolliert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Person die Bahnfahrt nicht fortsetzen. Es wurden Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen und exhibitionistischen Handlungen gefertigt. Sollten noch weitere Personen die Tathandlung wahrgenommen haben, so werden diese gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.(at)

