Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

BAD GANDERSHEIM / ALTGANDERSHEIM

Freitag, 17.05.2024 / 17:00 Uhr

(thi) 37581 Bad Gandersheim. Am Freitagabend, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Feldmark in Altgandersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei junge Männer befuhren hierbei mit einem blauen Volkswagen (vermutlich Polo oder Up) einen Feldweg nördlich von Altgandersheim in Richtung der Straße "Steinbach". Hierbei kollidiert der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit dem auf dem Feldweg abgeparkten Pkw des 57-jährigen Bad Gandersheimers. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Gandersheim.

