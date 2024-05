Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsdiebstahl mit zwei flüchtigen Tätern

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Bahnhofstraße, Sonntag, 19.5.2024, 02.08 Uhr

HARDEGSEN (hei) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelten zwei unbekannte Täter in Hardegsen ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Objekt. Die 86-jährige Hausbewohnerin wurde durch verdächtige Geräusche im Haus geweckt und entdeckte die beiden männlichen, maskierten Personen im Hausflur.

Beide Täter entfernten sich daraufhin aus dem Haus und flüchteten in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit allen verfügbaren Polizeikräften verliefen negativ.

Am aufgehebelten Fenster entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Gegenstände wurden nach bisherigem Ermittlungsstand nicht entwendet.

Zeugen, die zur o.g. Tatzeit, ca. zwischen 02.00 und 03.00 Uhr im Stadtgebiet Hardegsen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim oder Hardegsen zu melden (Tel. 05551/7005-0 oder 05505/50923-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell