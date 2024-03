Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach räuberischem Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am Samstag, 16.03.2024, kam es gegen 11:40 Uhr in einer Drogeriefiliale am Bergischen Ring zu einem Ladendiebstahl durch einen 40-jährigen Hagener. Der Mann war dort schon bekannt, weil er bereits in der Vergangenheit in verschiedenen Filialen als Ladendieb in Erscheinung getreten war. In diesem Fall hatte er zwei Flakons mit Parfum an sich genommen und wollte damit das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Eine 34-jährige Angestellte, die sich ihm in den Weg stellte, schubste er zur Seite und flüchtete dann auf die Straße. Die herbeigerufene Polizei konnte den Mann an der Goldbergstraße stellen. Das Parfum hatte er unter einem Auto versteckt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen räuberischen Ladendiebstahls verantworten.

MS

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell