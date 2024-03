Polizei Hagen

POL-HA: freilaufende Pferde von der Polizei eingefangen

Hagen (ots)

Am Morgen des 16.03.2024 gingen mehrere Anrufe bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Hagen ein: Im Bereich Tücking / Kuhlerkamp seien zwei freilaufende Pferde gesichtet worden. Zunächst an der Bushaltestellte Kuhlerkamp, dann auf einem Hinterhof an der Detmolder Straße, schlussendlich auf der Tückingschulstraße spazierten die Vierbeiner durch den öffentlichen Straßenverkehr. Letztlich konnten die Tiere von mehreren Polizisten durch ein offen stehendes Gatter zurück auf eine Weide gelotst werden. Parallel wurden die Pferdehalter ermittelt und verständigt, die sich dann gemeinsam mit Nachbarn um die Sicherung und Rückführung der Pferde kümmerten.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell