POL-HA: Schlägerei und Widerstand gegen Polizeibeamte in den Elbershallen

Hagen-Wehringhausen (ots) - Nachdem am gestrigen Donnerstagmittag (14.03.2024) an einer Gesamtschule in Wehringhausen eine Droh-Mail eingegangen war, richtete sich der Tatverdacht zunächst gegen einen Schüler, der an diesem Tag nicht zum Unterricht erschienen ist. Diese Information wurde seitens der Polizei Hagen ...

mehr