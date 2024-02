Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rotlicht missachtet

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 08.02.2024 gegen 13:45 Uhr an der Kreuzung beim Goldenen Pflug. Dort missachtete ein 33-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW in der Johannisvorstadt das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich der Puschkinstraße mit einem anderen Pkw. Auch wenn bei der Verkehrsunfall niemand verletzt wurde, entstand durch die Kollision an beiden Fahrzeugen erhebliche Sachschäden. Zudem kam es im Kreuzungsbereich zeitweise zu erheblichen Verkehrseinschränkungen sowie der Sperrung einer Fahrspur. (CS)

