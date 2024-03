Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit Motorrad auf der Buscheystraße - Kradfahrer verletzt

Hagen (ots)

Am Freitag, 15.03.2024, wurde gegen 22:20 Uhr an der Kreuzung Buscheystraße / Christian-Rohlfs-Straße ein 32-jähriger Motorradfahrer aus Hagen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 24-jähriger Hagener war mit seinem Pkw Seat auf der Buscheystraße in Richtung Bergischer Ring unterwegs. An der Kreuzung mit der Christian-Rohlfs-Straße bremste er sein Fahrzeug ab und lenkte nach links. Der hinter ihm befindliche Kradfahrer hatte in diesem Moment zum Überholen angesetzt und wollte links an dem Seat vorbeifahren. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde hierbei leicht verletzt und zur Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Ob der Seat-Fahrer abbiegen oder wenden wollte und hierfür vorher noch rechts ausgeholt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei Hagen sucht nach Zeugen für den Unfall. Hinweise werden unter 02331/986-2066 entgegen genommen.

MS

