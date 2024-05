Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Einmündung Landesstraße 489/ 489(Gemarkung Ackenhausen. Zeit: Donnerstag, 16. Mai 2024, 15:50 Uhr. Eine 68-Jährige aus Halle/Saale befuhr mit ihrem BMW die Landesstraße 489 aus Richtung Ackenhausen kommend und sie beabsichtigte an der Einmündung der L 489 in Richtung Altgandersheim abzubiegen. Beim Abbiegevorgang beachtete sie jedoch nicht die Vorfahrt einer von links kommenden 18-jährigen Lamspringerin, die mit ihrem Skoda geradeaus die L 489 von Bad Gandersheim kommend in Richtung Altgandersheim fortsetzen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und die Lamspringerin wurde leicht verletzt vorsorglich dem Krankenhaus Northeim zugeführt. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von 12500.- Euro. Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurde vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim aufgenommen.

