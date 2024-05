Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken mit dem Fahrrad gefahren

Northeim (ots)

Moringen, Bundesstraße 241 zwischen Northeim und Moringen, Donnerstag, 16.05.2024, 22.20 Uhr

MORINGEN (Wol) - Schlangenlinien gefahren.

Am Donnerstag gegen 22.20 Uhr befuhr eine Streife der Polizei Northeim die Bundesstraße 241 aus Northeim in Richtung Moringen. Auf dem angrenzenden Geh- und Radweg in Höhe der Hollenstedter Straße konnte ein Fahrradfahrer festgestellt werden, welcher deutliche Schlangenlinien fuhr.

Bei der Kontrolle des 41-jährigen Moringers konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der Mann gab an, zwei Bier getrunken und mit einem Atemalkoholtest einverstanden zu sein. Der 41-Jährige pustete über 2,2 Promille. Folge waren eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell