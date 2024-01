POL-FR: Steinen: Mutmaßlich alkoholisierter Radfahrer verletzt sich am Kopf

Freiburg (ots) - Bei der Polizei wurden über das vergangene lange Wochenende vier Wohnhäusereinbrüche in Lörrach und Weil am Rhein angezeigt. Zwischen Freitag, 29.12.2023, 19.00 Uhr, und Samstag, 30.12.2023, 00:45 Uhr, waren Unbekannte über eine gekippte Balkontüre in die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Ringgasse in LÖ-Tumringen eingedrungen. Die Wohnung ...

