Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Auslaufende Betriebsmittel und Amtshilfe am frühen Sonntag

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Sonntagmorgen um 8:39 Uhr in den Ortsteil Nacken alarmiert. Vor Ort liefen aus einem PKW Betriebsmittel aus, da der Fahrzeughalter Tage zuvor den Motor aufgrund eines technischen Defektes ausgebaut hatte. Die Feuerwehr streute die betroffene Fläche ab und verhinderte somit ein eindringen in die Kanalisation. Neben der Feuerwehr waren Polizei, Ordnungsamt und die Untere Wasserbehörde im Einsatz.

Um 12:01 Uhr musste die Feuerwehr im Rahmen der Amtshilfe tätig werden. Im Hengsteysee befand sich ein Hundekadaver, welchen das dafür zuständige Ordnungsamt und die Technischen Betriebe Herdecke ohne Hilfe eines Bootes nicht bergen konnten. Die Feuerwehr konnte den Kadaver mittels Boot aus dem Wasser holen und an das Ordnungsamt übergeben.

