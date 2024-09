Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Kalefeld

Bad Gandersheim (ots)

KALEFELD, Buchtstraße

Freitag, 06.09.2024 / 12:45 Uhr - 15:30 Uhr

(thi) Am Freitag, den 06.09.2024, ist es zwischen 12:45 Uhr und 15:30 Uhr in der Buchtstraße in 37589 Kalefeld zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hierbei ist ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf einen rechtsseitig abgeparkten Pkw aufgefahren und hat sich anschließend, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen, unerlaubt vom Verkehrsunfallort entfernt. Am Pkw ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstanden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Gandersheim.

