Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Waschautomat geknackt

Auf Münzgeld hatte es wohl ein Unbekannter am Sonntag oder Montag in Herbrechtingen abgesehen.

Ulm (ots)

Der Unbekannte machte sich zwischen 13 Uhr und 8 Uhr an dem Automaten in der Straße am Saun zu schaffen. Vermutlich in den Nachtstunden öffnete der Dieb mit einem Trennschleifer den Automaten. Fündig wurde er nicht, denn die Münzbehälter wurden offensichtlich rechtzeitig vor dem Einbruch von dem Betreiber der Anlage geleert. Der Schaden an dem Waschautomaten beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Herbrechtingen (Tel. 07324/919014) ermittelt. Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. Solche Hinweise von Zeugen helfen der Polizei stets bei der Aufklärung von Straftaten.

