Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hecken- und Mülltonnenbrände in Montabaur - Zeugenaufruf -

Montabaur (ots)

In der Silvesternacht kam es in Montabaur zu zwei Mülltonnenbränden und zu einer Entzündung einer Hecke. Um 00:14 Uhr wurde zunächst ein Heckenbrand in der Lessingstraße gemeldet. um 01:10 Uhr und um 01:40 Uhr folgten dann zwei weitere Meldungen über Mülltonnenbrände in der Margeritenstraße und der Lahnstraße. In allen drei Fällen kann davon ausgegangen werden, dass die Brände durch abgefeuerte Pyrotechnik entstanden sind. Der Schaden hielt sich im Gesamten zwar in Grenzen, jedoch musste in allen Fällen die Feuerwehr ausrücken, um die Brände zu löschen. Zeugen, die zu den einzelnen Tatörtlichkeiten ermittlungsdienliche Angaben machen können werden gebeten, diese der Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 mitzuteilen.

