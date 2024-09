POL-NOM: Betrunken Auto gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Hans-Holbein-Straße 12, Donnerstag, 05.09.2024, 19:00 Uhr bis Freitag, 06.09.2024, 10:30 Uhr NORTHEIM (Ilt) - Im o.g. Zeitraum ist es in der Hans-Holbein-Straße Höhe Hausnummer 12 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Geschädigte stellte ihren schwarzen Citroen C3 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Als sie am nächsten Tag zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie einen Lackschaden an ...

mehr