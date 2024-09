Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Parkenden Pkw touchiert und weggefahren

Northeim (ots)

Northeim, Hans-Holbein-Straße 12, Donnerstag, 05.09.2024, 19:00 Uhr bis Freitag, 06.09.2024, 10:30 Uhr

NORTHEIM (Ilt) - Im o.g. Zeitraum ist es in der Hans-Holbein-Straße Höhe Hausnummer 12 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Geschädigte stellte ihren schwarzen Citroen C3 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Als sie am nächsten Tag zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie einen Lackschaden an der Fahrerseite feststellen. Es ist anzunehmen, dass ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter den Schaden verursachte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell