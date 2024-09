Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrollen in Friesenheim

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (05.09.2024), zwischen 16 Uhr und 20 Uhr, führten Polizeikräfte gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD), des Abfallvollzugsdienstes und der Bauaufsicht der Stadt Ludwigshafen Kontrollen in Gastronomiebetrieben sowie Kontrollen im öffentlichen Raum im Stadtteil Friesenheim durch. Ziel der polizeilichen Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Bei den durchgeführten Kontrollen konnten an fünf Örtlichkeiten illegale Müllentsorgungen festgestellt werden. 27 Personen wurden kontrolliert. Bei einer Gaststättenkontrolle wurde ein Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Gast vollstreckt, welchen dieser gegen die Zahlung einer Geldstrafe abwendete.

