Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nackter Mann sorgt für Aufsehen

Bellheim (ots)

Am 15.07.2024 wurde durch gleich mehrere Zeugen ein entkleideter Mann in Bellheim gemeldet, welcher die Straßen entlanglaufen und schreien würde. Zudem würde dieser versuchen auf Autos zu klettern. Der 43-Jährige konnte in der Hauptstraße durch die Beamten angetroffen werden. Aufgrund seines psychischen Erregungszustandes musste er fixiert werden und wurde im Anschluss einer Fachklinik zugeführt. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell