POL-PPRP: Geschwindigkeitskontrollen im September 2024

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (05.09.2024), zwischen 07:20 und 15:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen auf einem Parkplatz in der Fritz-Trambauer-Straße abgestellten Motorroller. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer ...

