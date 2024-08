Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Autofahrer zeigt 11-Jährigem mutmaßliche Schusswaffe - Zeugenaufruf

Dillenburg (ots)

Haiger:

Als ein 11-Jähriger am Mittwochabend (14. August) mit seinem Fahrrad in der Westerwaldstraße unterwegs war, zeigte ihm ein unbekannter Autofahrer eine mutmaßliche Schusswaffe und bedrohte ihn. Der Junge aus Syrien befand sich gegen 23.10 Uhr in Höhe einer Asylunterkunft, als der Unbekannte von der Ampel an der Kreuzung zur Allendorfer Straße losfuhr, bei dem Jungen anhielt und das Fenster einen Spalt hinunterließ. Plötzlich zeigte der Fahrer eine Waffe, forderte ihn auf wegzugehen und drohte zudem, zu schießen. Der Junge fuhr schnell nach Hause und informierte seine Eltern. Der Unbekannte fuhr mit seinem Auto in Richtung Obertor davon. Es soll sich dabei um einen weißen Mercedes, vermutlich eine E-Klasse, handeln. Wem ist das Auto am Mittwoch gegen 23.00 Uhr in der Westerwaldstraße ebenfalls aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell