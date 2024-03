Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auto zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch (13.03.2024) etwa zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr einen in der Rheinlandstraße in Ludwigsburg abgestellten Volvo. Dabei zerkratzten sie den Lack im Bereich beider Türen auf der Beifahrerseite. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

