POL-LDK: 25-Jähriger spielt volksverhetzende Lieder ab+Unfallflucht in Dorlar+Schwerverletzt nach Unfall in Rodenbach+Auseinandersetzung nach Kirmesbesuch+

Herborn: 25-Jähriger spielt volksverhetzende Lieder ab

Nachdem ein 25-jähriger an einem Fußweg an dem Dill volksverhetzende Lieder abspielte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Zwei Anwohner beschwerten sich am Montagnachmittag (12. August) gegen 17.50 Uhr wegen überlauter Musik mit volksverhetzenden Inhalten bei der Polizei. Eine Streife stieß am Fußweg nahe der Kaiserstraße auf vier Personen im Alter von 15 bis 40 Jahren. Davon spielte ein 25-Jähriger über eine Bluetooth-Box von seinem Handy die Musik ab. Die Ordnungshüter stellten das Handy sicher und erteilten dem Quartett einen Platzverweis. Zeugen, die den Vorfall ebenfalls beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Lahnau: Unfallflucht in Dorlar - Unbekannter Radfahrer vermutlich an der Hand verletzt

Einen Schaden in Höhe von etwa 750 Euro hinterließ ein unbekannter Radfahrer, nachdem er mit seinem Mountainbike in der Friedhofstraße in Dorlar einen geparkten BMW an der linken Seite touchierte. Der Unfall ereignete sich am Montag (12. August) gegen 22.50 Uhr. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich der Radfahrer an der Hand nicht unerheblich verletzt haben müsste. Wer kann Hinweise auf die Identität des Radfahrers geben? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Haiger: Schwerverletzt nach Unfall

Ein schwerverletzter Mann und 4.800 Euro Sachschäden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3044 in Rodenbach. An der Einmündung zur Fellerdillnerstraße kam es am Montag (12. August) gegen 18.25 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Rennradfahrer, der vom Ortskern kommend nach links auf die L3044 abbiegen wollte. Bei dem Unfall verletzte sich der 39-jährige Biker so schwer, so dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme und bis zum Eintreffen des Hubschraubers vollgesperrt werden.

Solms: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung nach Kirmesbesuch.

Aus unbekannten Gründen gerieten am Samstag (10. August) gegen 01.00 Uhr nach dem Besuch der Burgsolmser Kirmes in der Lindenstraße ein 23-jähriger Mann in Begleitung einer Frau mit zwei Jugendlichen, die ebenfalls in Begleitung einer unbekannten Frau waren, in Streit. In dessen Verlauf hielte einer den 23-Jährigen von hinten fest und sein Komplize schlug gegen dessen Gesicht und Oberkörper. Anschließend seien die beiden Unbekannten in Richtung Lindenstraße davongelaufen. Die beiden Jugendlichen sind etwa 16 Jahre alt, schlank und sonnengebräunt. Einer ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat schwarze Haare und trug eine schwarze Regenjacke sowie eine schwarze Hose. Der andere ist etwas 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat schwarze Haare und einen schwarzen "Ziegenbart" er war dunkel bekleidet. Hinweise zu den beiden Jugendlichen nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

