POL-LDK: Eschenburg: Vermisster 65-Jähriger verstorben

Dillenburg (ots) - Wetzlar: E-Bikes gestohlen Auf sieben E-Bikes im Wert von 40.000 Euro hat es ein Unbekannter in einem Fahrradgeschäft im Kerl-Kellner-Ring abgesehen. Der Tatverdächtige verschaffte sich am Samstag (10. August) gegen 04.00 Uhr über eine Scheibe gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum. ...

mehr