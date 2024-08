POL-LDK: + Dieb mit Kinderpolizeihelm + Motorradfahrer stürzt mit Sozius + Dacia zerkratzt + Audischeiben eingeschlagen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Dieb mit Kinderpolizeihelm / Polizei bittet um Mithilfe -

Ein ungewöhnlicher Vorfall am Mittwochnachmittag (07.08.2024) im Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde in der Kirchgasse beschäftigt derzeit die Wetzlarer Kriminalpolizei. Der Täter betrat das Gemeindehaus und versteckte sich dort in einer Besenkammer. Gegen 14.00 Uhr entdeckte eine Reinigungskraft den Unbekannten, nachdem sie die Kammer geöffnet hatte. Der Mann trug einen Kinderpolizeihelm und hielt eine Kunststoffrose in der Hand. Unvermittelt drückte er sie zur Seite und betrat den Second-Hand-Laden, der ebenfalls in dem Gebäude untergebracht ist. Hieraus griff er sich eine Geldkassette sowie den Rucksack der Reinigungskraft und rannte anschließend in Richtung Rosengärtchen davon. Auf seiner Flucht ließ er den Kinderhelm und die Rose zurück.

Der Täter ist Mitte 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hat blondes Haar und breite Schultern. Er trug ein helles T-Shirt und eine helle Hose.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Dieb am Mittwochnachmittag im Bereich der Kirchgasse beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des Mannes oder zur Herkunft des Kinderhelmes machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180. (G.R.)

Haiger: Motorradfahrer fährt auf -

Zwei Leichtverletzte sowie ein demoliertes Motorrad und ein demolierter Ford, das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls von gestern Nachmittag. Gegen 16.15 Uhr war der 16-jährige Motorradfahrer mit einem 21-Jährige Sozius auf der Löhrstraße unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen übersah der Haigerer einen vor ihm fahrenden Ford und prallte in dessen Heck. Der Jugendliche und sein Mitfahrer stürzten zu Boden und trugen leichte Verletzungen davon. Rettungswagenbesatzungen versorgten die beiden jungen Männer und brachten sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der 75-jährige Fordfahrer aus Dillenburg blieb unverletzt. Die Blechschäden summieren sich auf mindestens 4.000 Euro. (G.R.)

Wetzlar-Niedergirmes: Dacia zerkratzt -

In der Silcherstraße in Niedergirmes zerkratzte ein Unbekannter die vordere linke Fahrzeugseite eines Dacia. Der blaue Sandero stand dort zwischen 15.20 Uhr am Mittwoch (07. August) und 06.20 Uhr a Donnerstag (08. August). Die Polizei schäzt den Schaden auf etwa 600 Euro. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Aßlar: Scheiben am Audi beschädigt

Einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro ließ ein unbekannter Vandale an einem Audi in der Bergstraße zurück. Im Zeitraum von 20.00 Uhr am Mittwoch (07. August) bis 09.25 Uhr am Donnerstag (08. August) schlug der Täter zwei Scheiben eines schwarzen Audi Q5 ein. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

