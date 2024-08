Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Automatensprengung scheitert

Polizei bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

Wetzlar-Niedergirmes: Heute in den frühen Morgenstunden (08.08.2024) versuchten Unbekannte den Geldautomaten am Rewe-Markt in der Naunheimer Straße aufzusprengen.

Gegen 04.40 Uhr schreckte Anwohner ein lauter Knall auf. Die Täter hatten an dem in die Fassade des Gebäudes eingelassenen Automaten ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur Detonation gebracht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Automaten-Sprenger keine Beute machten. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang eine weiße Pkw-Limousine, die nach der Sprengung vom Parkplatz davonfuhr.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat die Täter heute zwischen etwa 04.30 Uhr und 04.45 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Naunheimer Straße beobachtet? - Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann weitere Angaben zu der weißen Pkw-Limousine oder den Insassen machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

