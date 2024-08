Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Zwölf Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Beamte der Verkehrspolizei Mosbach kontrollierten am Montag die Geschwindigkeit von 559 Fahrzeugen, die zwischen 10.15 Uhr und 15.45 Uhr auf der Bundesstraße 37 unterwegs waren. Insgesamt waren 12 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste fuhr mit 132 km/h bei erlaubten 100 Kilometern pro Stunde.

Neckarzimmern: Deutlich überladen

Obwohl der Wagen eines 36-Jährigen lediglich 3.500 Kilogramm wiegen durfte, brachte dieser 6.140 Kilogramm auf die Waage. Am Montagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem Iveco Transporter auf der Bundesstraße 27 bei Neckarzimmern. Sie stellten schnell fest, dass der Transporter überladen war und wogen dieses auf einer Fahrzeugwaage. Am Ende war das Gefährt 2.640 Kilogramm, das entspricht eine Überladung von 76 Prozent, zu schwer. Die Fahrt war für den 36-Jährigen somit beendet. Den Fahrer und den Halter erwartet nun ein hohes Bußgeld sowie jeweils einen Punkt im Fahreignungsregister.

Höpfingen: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagmorgen in Höpfingen. Gegen 5.50 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Lkw in der Straße "Am Mantelsgraben" unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Mazda die Friedensstraße. An der Kreuzung der beiden Straße missachtete der Lkw-Fahrer vermutlich die Vorfahrt des Mazdas, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war allerdings nicht notwendig.

Walldürn: Fahrradfahrerin zu Fall gebracht und geflüchtet - Zeugen gesucht Die Polizei Buchen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, welcher sich bereits am Mittwoch, den 31. Juli 2024, in Walldürn ereignete. Gegen 10.30 Uhr befuhr eine 76-Jährige mit ihrem Pedelec die Dr.-Heinrich-Köhler-Straße stadtauswärts, als sie vor der Einmündung in die Dr.-August-Stumpf-Straße von einem Pkw überholt wurde. Dessen Fahrer scherte mit seinem Fahrzeug unmittelbar vor der Seniorin ein, um nach rechts abzubiegen. Hierbei touchierte er das Vorderrad des Zweirads, weshalb die Frau stürzte und sich verletzte. Der Fahrer des Pkws setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Der Rettungsdienst brachte die 76-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei wurde erst am 5. August über den Unfall informiert. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Flüchtigen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Mudau: Fahrer eines Mercedes-Sprinter nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte am Montagmorgen bei Mudau der Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter mit Pritschenaufbau und flüchtete anschließend. Gegen 6.15 Uhr war ein 45-Jähriger mit seinem Seat auf der Kreisstraße 3921 von Reisenbach kommend in Richtung Eberbach unterwegs, als ihm der Mercedes auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der Seat-Fahrer wich daraufhin möglichst weit nach rechts aus, konnte eine Kollision seines Außenspiegels mit dem Pritschenaufbau des Mercedes aber nicht mehr vermeiden. Der Fahrer des Sprinters setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem unbekannten Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmorgen in Buchen und flüchtete anschließend. Eine 37-Jährige hatte ihren VW Touareg gegen 9.15 Uhr auf dem Musterparkplatz abgestellt. Als sie gegen 9.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Elztal-Dallau: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unberechtigt Zutritt zu einer Werkstatt in Dallau. Zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und dem nächsten Morgen, 10 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Türe des Gebäudes im Brühlweg und gelangten so ins Innere. Hier wurden im Anschluss mehrere Lagerschränke aufgebrochen und durchsucht. Die Einbrecher nahmen mehrere Maschinen, Werkzeuge sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe an sich. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

