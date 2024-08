Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.08.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Brand in Lagerhalle

Am Dienstagmorgen brannte in Heilbronn die Lagerhalle einer Firma. Gegen 4.20 Uhr wurde die Polizei über das Feuer in der Salzstraße informiert. Beim Eintreffen der Beamten war die Feuerwehr bereits mit einem Großaufgebot vor Ort und hatte mit den Löschmaßnahmen begonnen. In der brennenden Halle befanden sich mehrere Maschinen der Firma. Da der Brand auf eine Gasleitung übergriff, welche in das betroffene Gebäude führte, wurden die Gaszufuhr sowie der Strom durch die Feuerwehr abgestellt. Gegen 4.45 Uhr konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht und so ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Heilbronn: Zeugen von körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Nachdem ein 26-Jähriger bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Heilbronn am Dienstagmorgen verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 0.15 Uhr und 0.30 Uhr gerieten zwei Personengruppen auf dem Experimenta-Platz in Streit. In dessen Verlauf soll eine bisher Unbekannte dem 26 Jahre alten Mann eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben, weshalb er verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Pfaffenhofen: Unfall mit einer Verletzten

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Montagnachmittag eine Frau in Pfaffenhofen mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Die 57-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der Zaberfelder Straße unterwegs, als sie mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Ortsdurchfahrt voll gesperrt werden.

Bad Friedrichshall: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montag in Bad Friedrichshall und flüchtete anschließend. Eine 20-Jährige hatte ihren Audi gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Straße "Am Plattenwald" abgestellt. Als sie gegen 20.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren in oder aus der benachbarten Parklücke mit ihrem Audi kollidiert war. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Kirchardt: Person bei Unfall tödlich verletzt

Warum am frühen Dienstagmorgen der Fahrer eines BMW bei Kirchardt von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte ist derzeit noch unklar. Der Unfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr auf der Landesstraße 1110 zwischen Berwangen und Richen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das verunfallte Fahrzeug in Vollbrand. Der Fahrer befand sich noch in seinem Fahrzeug und verstarb an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die L1110 voll gesperrt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.

