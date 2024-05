Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Diebstahl im Schwimmbad in Bad Harzburg:

Am Mittwoch, den 08.05.2024, im Zeitraum von 11:50 Uhr bis 12:48 Uhr wurden in einem Schwimmbad in Bad Harzburg Ortsteil Schlewecke drei Spinde durch derzeit unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. In einem der Spinde wurden Wertgegenstände entwendet. Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von 5.500EUR.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung

