POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.05.24

Goslar (ots) - Ein als vermisst gemeldeter 56-jähriger Mann aus Seesen wurde am Dienstagnachmittag wohlbehalten in Göttingen angetroffen. Eine Pflegekraft eines Wohnheims in Seesen hatte den Mann am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, als vermisst gemeldet. Der 56-Jährige ist krankheitsbedingt motorisch eingeschränkt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Die umgehend ...

