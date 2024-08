Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2024

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung in Brackenheim

Am Sonntag, 4. August 2024 wurden in Brackenheim zwei Männer nach einer körperlichen Auseinandersetzung festgenommen. Die beiden 21 und 40 Jahre alten Männer sollen am Vorabend gegen 22.15 Uhr zunächst auf der Wiese vor dem Bürgerzentrum Brackenheim in Streitigkeiten mit anderen Personen verwickelt gewesen sein. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Auseinandersetzung auf dem Brackenheimer Marktplatz, wo die beiden Tatverdächtigen gewaltsam auf einen 36-Jährigen eingewirkt haben sollen. Die durch Zeugen alarmierte Polizei stellte vor Ort fest, dass der 36-Jährige vermutlich durch eine Stichverletzung schwer verletzt worden war. Er wurde umgehend zur Behandlung seiner lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn konnten die beiden Tatverdächtigen ermittelt und am frühen Sonntagmorgen an deren Wohnanschrift in Brackenheim festgenommen werden. Beide wurden noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Zeugen der Geschehnisse am Abend des 3. August. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell