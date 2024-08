Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.08.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht Die Polizei Öhringen sucht nach Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Öhringen. Am Sonntag gegen 11.30 Uhr gerieten ein 42-Jähriger und 61-jähriger im Bereich der Karlsvorstadt in Streit, woraufhin der jüngere Mann direkt auf den älteren Mann eingeschlagen haben soll. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 42-Jährigen festnehmen und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung bringen. Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung wurden eingeleitet. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachten konnten oder Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht Rund 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Bretzfeld. Gegen 3.40 Uhr hörten Anwohner der Adolzfurter Straße einen lauten Knall. Als diese aus dem Fenster auf die Straße schauten, sahen sie einen verunfallten Pkw, vermutliche einen VW, und einen jüngeren, circa 1,75 Meter großen Mann, der den Wagen begutachtete. Anschließend setzte er sich wieder in das Fahrzeug und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Adolzfurt davon. Es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor mit seinem Pkw gegen ein Treppengeländer geprallt war und so rund 2.000 Euro Sachschaden verursacht hatt. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, flüchtete die Person. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Zeugen nach Einbruch in Gartengrundstück gesucht Diebe brachen am vergangenen Wochenende in einen Spind in einem Schrebergarten in Öhringen ein. Zwischen Samstag, gegen 18 Uhr, und Sonntag, gegen 12.30 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu dem Schrebergarten in der Straße "Am Wegerich" und öffneten einen Spind in einem Gartenstück. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeug und Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Aufbruch machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Öhringen: In den Gegenverkehr geraten - 50.000 Euro Sachschaden Ein 46-Jähriger verursachte am Samstagmittag in Öhringen einen Verkehrsunfall bei dem er selbst verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand. Der Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Mazda CX-30 in der Westallee in Fahrtrichtung Pfedelbach unterwegs. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 71-Jähriger mit seinem Mercedes GLC versuchte auszuweichen, touchierte aber den Mazda des 46-Jährigen und prallte anschließend gegen einen Baum. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Mazda-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro.

Öhringen: Betrunkene Personen Mit E-Scooter unterwegs In der Nacht von Freitag auf Samstag waren zwei deutlich betrunkene Personen mit E-Scootern in Öhringen unterwegs. Gegen 1.20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 24-Jährigen auf seinem E-Scooter als er in der Pfedelbacher Straße unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Ebenfalls mit knapp zwei Promille war eine 27-Jährige gegen 3 Uhr mit einem E-Scooter in der Neuenstadter Straße unterwegs. Beide Personen mussten in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme. Nun erwartet die Frau und den Mann jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sie müssen ebenfalls mit Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

Pfedelbach: Betrunken Auto gefahren

Mit mehr als zwei Promille setzte sich ein 58-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag hinters Steuer eines Pkws und fuhr durch Pfedelbach. Gegen 23.30 Uhr war der Mann mit seinem Ford Fiesta auf der Landesstraße 1050 unterwegs und wurde von Polizeibeamten kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte dies. Anschließend musste der 58-Jährige in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Mann musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Krautheim: Motorradunfall

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte ein Motorradfahrer zusammen mit seiner Sozia auf der Landesstraße 513 bei Krautheim. Am Sonntag gegen 13 Uhr war der 43-jährige Mann mit seiner 42-jährigen Sozia auf seiner Kawasaki gestürzt und im Gegenverkehr mit einem Opel eines 78-Jährigen zusammengeprallt. Durch den Unfall wurde der Fahrer sowie seine Mitfahrerin schwer verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Insgesamt entstand circa 8.000 Euro Sachschaden.

Kupferzell: Unfallflucht - Zeugen gesucht Am späten Freitagabend verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in Kupferzell und flüchtete anschließend. Zwischen 20 Uhr und 23 Uhr stand ein Fiat Punto auf einem Parkplatz in der Straße "untere Vorstadt". Innerhalb dieses Zeitraums touchierte die Person mit ihrem Fahrzeug den geparkten Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Niedernhall: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht Vergangene Woche verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in Niedernhall und fuhr anschließend davon. Zwischen Mittwoch,15 Uhr, und Freitag,8 Uhr, war der Renault Clio auf einem Parkplatz in der Pfarrgasse abgestellt. Innerhalb dieses Zeitraums touchierte die Person mit ihrem Fahrzeug das geparkte Auto. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr der Verursacher davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

